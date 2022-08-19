موقف حوادث السير خلال 24 ساعة في العراق: 6 ضحايا و6 إصابات

2022/08/19 | 04:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / شهدت محافظتي بغداد وصلاح الدين، اليوم الخميس، وقوع حوادث سير متفرقة أسفرت عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح.وذكرت مديرية المرور العامة في بيان ورد لإيرث نيوز، أن “حادث اصطدام بين مركبتين في منطقة اليوسفية ببغداد بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اربعة آخرين بجروح”.[…]

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