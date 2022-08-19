السعودية.. القبض على معنف فتاة في حفر الباطن

2022/08/19 | 04:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​​​​​ تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر تعرض فتاة للتعنيف من قبل أحد أقاربها في محافظة حفر الباطن في السعودية، فيما أعلنت الشرطة، يوم الجمعة، القبض على هذا الشخص.

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