أصيب بالذعر.. ليفاندوفسكي يتعرض للسرقة قبل التدريبات

2022/08/19 | 05:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي أصيب بالذعر، الخميس، عندما تعرض للسرقة لدى وصوله إلى سيوداد ديبورتيفا قبل حصة برشلونة التدريبية بعد الظهر.

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