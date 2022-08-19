قاض أميركي يرفض الإفراج بكفالة عن مهاجم سلمان رشدي

2022/08/19 | 06:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض قاض الإفراج بكفالة، الخميس، عن الرجل المتهم بمحاولة قتل سلمان رشدي فيما كان الكاتب الشهير يستعد للحديث في معهد بغرب نيويورك.

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