"تويتر ليس مسجدا".. مغردة تنتقد دعاء أمير سعودي بتغريدة والأخير يرد

2022/08/19 | 06:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد على مغردة انتقدت تغريدة نشرها تضمنت دعاء نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

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