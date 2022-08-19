مصر.. علاء مبارك ينصح مصطفى بكري مع تجدد الجدل والأخير يجيب: أنا عارف ليه اتلميت على صاحبك ساويرس

2022/08/19 | 07:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، على النائب المصري، مصطفى بكري الذي تقدم ببلاغ إلى مكتب النائب العام ضده.

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