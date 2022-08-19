ناسا ترسل أول امرأة من السكان الأصليين إلى الفضاء

2022/08/19 | 07:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستدخل الأميركية، نيكول أونابو مان، التاريخ كأول امرأة من السكان الأصليين تطير إلى الفضاء هذا الخريف، وفق صحيفة "إندين كانتري توداي".

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