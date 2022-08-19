2022/08/19 | 07:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xAlW9LALyO8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي لم يناقش للشعب المطالب.. ووزير الصدر يحذر من الجمهور الغاضب | نشرة اخبار السادسة 2022/8/18) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي لم يناقش للشعب المطالب.. ووزير الصدر يحذر من الجمهور الغاضب | نشرة اخبار السادسة 2022/8/18) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).