مدافع تشيلسي: شعري هويتي ولن أقصه بسبب

2022/08/19 | 08:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الظهير الأيسر الإسباني، مارك كوكوريلا، أن ما حدث معه خلال مباراة فريقه، تشيلسي، مع ضيفه، توتنهام، لن تدفعه إلى قص شعره الطويل، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا".

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