2022/08/19 | 08:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Rs_pwp4IdCI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النصوص الدستورية بين التفسير والصراع - بعد التحري - الحلقة ٧٨) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النصوص الدستورية بين التفسير والصراع - بعد التحري - الحلقة ٧٨) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).