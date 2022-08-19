سلطات زابوروجيه تعزز نظام حماية المحطة النووية

2022/08/19 | 08:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في منطقة زابوروجيه إنه تم تعزيز نظام حماية المحطة النووية هناك، بسبب محاولة محتملة من قبل الجيش الأوكراني لضرب تلك المنشأة.

وأضاف روغوف: "تم تعزيز نظام الحماية للمحطة، ولا يمكنني الكشف عن كل التفاصيل، حيث يمكن توقع أي شيء من نظام زيلينسكي".

وحذرت وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس من أن الإشعاع في حال وقوع حادث في محطة زابوروجيه يمكن أن ينتشر ليغطي الدول الاسكندنافية، إذا ما أطلق ربع ما يحتوي عليه مفاعل واحد من المفاعلات الستة لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

المصدر: روسيا اليوم

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