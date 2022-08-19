السعودية.. مدير

2022/08/19 | 08:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الداعية الإسلامي، أحمد الغامدي، المدير العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة بالمملكة العربية، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر تغريدة بأغنية للفنان السعودي الراحل، طلال مداح.

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