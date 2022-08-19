بصوت مسموع وبناقل سرعات.. دودج تكشف عن نموذج سيارة رياضية كهربائية فريدة من نوعها

2022/08/19 | 09:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة دودج عن نموذج السيارة الرياضية الكهربائية، تشارجر دايتونا SRT، حيث تحاكي هذه المركبة طابع السيارات الرياضية الكلاسيكية التي تعمل بالوقود.

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