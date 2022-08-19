افتتاح مهرجان التسوق المصري الثالث في كركوك

2022/08/19 | 09:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك -واع -مهدي الربحاوي أعلنت غرفة تجارة محافظة كركوك ،اليوم الجمعة،افتتاح مهرجان التسوق المصري الثالث في قاعة فينيسيا والذي يتضمن عرض المنتجات والأكلات والحرف اليدوية المصرية.وقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة كركوك عمر مامو لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "افتتاح هذه المهرجانات لتعزز من أواصر التقارب مع البلدان العربية ولاسيما جمهورية مصر العربية". وأضاف أن "انطلاق مهرجان التسوق الثالث للمنتجات المصرية في كركوك يأتي بعد النجاح الذي حققه المهرجان السابق وإقبال المواطنين على شراء واقتناء البضاعة المصرية فضلاً عن الاطلاع عن كثب على العادات والتقاليد المصرية ". وتابع أن "المهرجان يتضمن تقديم أنواع من الأكلات المصرية المعروفة والحرف اليدوية التي تشتهر بها جمهورية مصر العربية ،لافتاً الى أن "مصر استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق طفرة نوعية بصناعتها المحلية المتميزة" .

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