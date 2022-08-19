"مستاءة من عرضه".. فيديو خاص مسرب يضع رئيسة وزراء فنلندا في أزمة

2022/08/19 | 09:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترفت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، بأنها كانت تحتفل "بطريقة صاخبة" عقب نشر مقاطع فيديو خاصة، ولكنها قالت إنها غاضبة من تسريب تلك اللقطات، التي أثارت انتقادات المعارضين السياسيين، وذلك وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

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