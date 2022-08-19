طبيب روسي يكشف خصوصية تكرار كورونا

2022/08/19 | 09:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر الدكتور نيقولاي كريوتشكوف، عالم المناعة الروسي، من خطورة مسار “كوفيد-19” عند تكرار الإصابة بالمرض.ويشير العالم في مقابلة مع راديو “سبوتنيك” إلى أن تكرار الإصابة بمرض “كوفيد-19” تكون أخطر من سابقتها.ويضيف، يهيمن متحور “أوميكرون” وفروعه حاليا، مع أنها لا تسبب مسارا شديدا للمرض ونادرا ما تسبب الوفاة.ولكن عند تكرار الإصابة […]

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