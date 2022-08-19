2022/08/19 | 09:35 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوريا الشمالية ترد على مقترح مقايضة التعاون الاقتصادي بـ"الشرف" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/19 | 09:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الشمالية ترد على مقترح مقايضة التعاون الاقتصادي بـ"الشرف") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الشمالية ترد على مقترح مقايضة التعاون الاقتصادي بـ"الشرف") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).