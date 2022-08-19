2022/08/19 | 10:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يوم الجمعة، تسجيل أكثر من 13 ألفا و500 إصابة بجدري القرود في البلاد.وأوضح المركز في بيان له، أن “هذا العدد من الحالات جرى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل أكثر من 13500 إصابة بجدري القردة في أمريكا المركز الخبري الوطني.

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