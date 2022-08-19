2022/08/19 | 10:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد يومين من المكاسب، حيث أثقل المشاركون في السوق مخاوفهم بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي – الذي قد يضعف الطلب على الوقود – مقابل توقعات بتقلص الإمدادات بحلول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد يومين من المكاسب..



اسعار النفط تتراجع مجددًا المركز الخبري الوطني.

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