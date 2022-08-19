إليك 4 حلول ذكية تساعدك للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة صيفًا

2022/08/19 | 10:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تكون حرارة فصل الصيف مزعجة أحيانًا، لكن ثمة حلول ذكية عديدة يمكن اللجوء إليها للتغلّب عليها..ما هي؟

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