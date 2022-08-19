السد العالي يمتلئ بمياه

2022/08/19 | 10:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامناً مع السيول التي يشهدها السودان الناجمة عن الأمطار الغزيرة في الأيام الماضية، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها حديثة وتُظهر امتلاء السدّ العالي في مصر بعد الفيضانات.

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