الإضرابات تعطل شبكة النقل في لندن

2022/08/19 | 10:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقفت شبكة النقل في لندن اليوم الجمعة، إذ نظم عمال القطارات والحافلات إضرابات بسبب الأجور وظروف العمل في أحدث إضراب في صيف شابته النزاعات العمالية فيما يؤثر التضخم الذي تجاوز 10% على قيمة الأجور.وقالت هيئة النقل في لندن إن جميع خطوط مترو أنفاق وقطارات لندن توقفت كلياً أو جزئياً، كما تعطلت العشرات […]

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