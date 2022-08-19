2022/08/19 | 11:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرسوم لا تزيد عن 30 ألف دينار لكافة أنواع المركبات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحدّيد موعد ورسوم فحص المركبات بواسطة الهزاز) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحدّيد موعد ورسوم فحص المركبات بواسطة الهزاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).