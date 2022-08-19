مجلس الدوما: واشنطن تحكم على اوروبا بالبرد والجوع والعزلة

2022/08/19 | 11:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن واشنطن مستعدة لبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلطتها على العالم، والتضحية برفاهية المواطنين والاقتصاد في أوروبا.وأضاف فولودين في منشور: “واشنطن تحكم على أوروبا […]

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