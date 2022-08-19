خبير نفطي: الفساد منع العراق من وصول انتاجه إلى 7 ملايين برميل يوميا

2022/08/19 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

استبعد الخبير النفطي، حمزة الجواهري، وصول انتاج العراق إلى 8 ملايين برميل يوميا خلال السنوات القليلة المقبلة.

وكان وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، اكد بتاريخ 19 حزيران 2022 أن إنتاج النفط سيصل إلى 8 ملايين برميل يومياً خلال 2027.

وقال الجواهري، إنه من الصعب وصول انتاج العراق إلى 8 ملايين برميل يوميا، بسبب عدم تنفيذ مشروع ماء البحر، الذي يقوم بنقل المياه من البحر إلى داخل الحقول.

وأضاف أن تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى 3 سنوات مع عمل شاق، بالإضافة إلى حفر الابار وبناء منظومة كهرباء.

وأكد أن الفساد وبعض الجهات هي التي منعت من رفع انتاج العراق النفطي إلى 7 ملايين برميل يوميا الان، عبر تدخلاتها في إيقاف بعض المشاريع، مضيفا ان شركة اكسون موبيل قدمت بعرض بالعام 2011 بتنفيذ مشروع ماء البحر ولكن اوقفته يد الفساد.

ولفت إلى أن انتاج العراق النفطي من المفترض ان يبلغ الان 7 ملايين برميل يوميا، ولكن يصل اليوم 4.6 مليون برميل.

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