2022/08/19 | 11:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: افادت تقارير، عربية، بأن سلطات الانتربول في لبنان، اعتقلت عبدالله ياسر سبعاوي، أحد أقرباء...

ظهرت المقالة تقارير تفيد بإعتقال عبدالله ياسر سبعاوي في لبنان أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقارير تفيد بإعتقال عبدالله ياسر سبعاوي في لبنان) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقارير تفيد بإعتقال عبدالله ياسر سبعاوي في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).