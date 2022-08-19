تحليلات ترى بعدم جدوى الحوار اذا لم يذعن التيار الصدري لدعوات التفاهم

2022/08/19 | 11:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفضى الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع قادة وممثلي القوى...

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