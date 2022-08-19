2022/08/19 | 11:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الجمعة، إن التضحيات العديدة التي بُذلت لاستعادة مكانة العراق يجب ألا تذهب سُدىً.

وبحسب بيان للبعثة بذكرى استهدف تفجيرٌ مقرَّ بعثة الأمم المتحدة ببغداد عام 2003، وأودى بحياة العشرات، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان " التضحيات العديدة التي بُذلت لاستعادة مكانة العراق يجب ألا تذهب سُدىً، إنما يتعين حشدُ كل الجهود من أجل الحوار والحلول خدمةً للصالح العام للشعب".

وأضافت " لقد واجه العراقُ مصاعبَ لا حصر لها في السنوات الأخيرة، وما الأزمةُ السياسيةُ القائمةُ إلا آخرُ تحدٍّ مطوّل منها.



ومع ذلك، ليس من بين الخلافات الراهنة ما هو عصيٌّ على الحل، ولا يمكن اعتبارها أكثرَ أهميةً من المصلحة الوطنية"، مجددة التأكيد بالدعم لشعب العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونامي: الأزمة السياسية في العراق ليس أهم من المصلحة الوطنية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونامي: الأزمة السياسية في العراق ليس أهم من المصلحة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).