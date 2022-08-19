الإطاحة بتاجري مخدرات بحوزتهما كيلو غرام من الكريستال في ذي قار

2022/08/19 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أعلن قسم المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، عن الإطاحة بأثنين من تجار المخدرات وضبط ما يقارب كيلو غرام من مادة الكريستال في محافظة ذي قار.

وأوضح بيان مكتب اعلام شرطة ذي قار وتلقته (بغداد اليوم) أنه "باشراف قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار والمنشات الفريق ق .



خ الركن سعد علي عاتي الحربية وبناء على معلومات دقيقة تمكن قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية / شعبة مخدرات الناصرية وبأمرة مدير القسم من إلقاء القبض على المتهم ( ع.ص.ع ) والمتهم ( س.ص.م ) وبعد التحري الاصولي في منازل المتهمين تم ضبط 830 غرام من مادة الكريستال المخدرة مع ميزان الكتروني عدد اثنان وبحوزة احدهم مادة ذات لون جوزي ( حشيشة ) بوزن 6 غرام".

وأكد البيان أنه تم إتخاذ "الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيفهم وفق المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

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