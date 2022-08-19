2022/08/19 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهم نفذ جريمة قتل بحق مواطن يعمل موظف في دائرة صحة المحافظة.

وذكر بيان لإعلام الشرطة، تلقته (بغداد اليوم) انه "بعد حصول حادث قتل في منطقة الروضتين وجه قائد الشرطة اللواء أحمد علي زويني بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الإجرام ومدير قسم مدينة الإمام الحسين(ع) وثلة من الضباط والمنتسبين لجمع المعلومات الكافية والوصول الى الجناة".

وأضاف ان "فريق العمل باشر بسرعة ومهنية عالية وخلال فترة قياسية لا تتجاوز نصف ساعة تم القبض على الجاني وبعد مواجهته بالأدلة اعترف بقيامه بهذه الجريمة بسبب خلافات مالية فيما بينهم وتمت إحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل، كما أكدت مديرية الشرطة أن الحادث هو حادث جنائي وليس حادث اغتيال كما تم تهويل الخبر من قبل بعض الصفحات المغرضة".

ودعت مديرية شرطة كربلاء الى "توخي الدقة في نقل الأخبار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الاعتماد على الصفحات الوهمية وغير المعتمدة والتي قد تسبب إرباك في عمل الأجهزة الأمنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد نصف ساعة من ارتكاب الجريمة.. شرطة كربلاء تعتقل متهما بقتل مواطن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد نصف ساعة من ارتكاب الجريمة.. شرطة كربلاء تعتقل متهما بقتل مواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).