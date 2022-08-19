منذ 2014.. العثور على رفاة ضابط ومنتسب فقدا إبان معارك تحرير الانبار (صورة)

2022/08/19 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

عثرت القوات الامنية، على رفاة ضابط ومنتسب فقدا إبان معارك تحرير محافظة الانبار من تنظيم داعش الارهابي عام 2014.

وجاء في منشور متداول على مواقع التواصل تابعته (بغداد اليوم)، أنه "بعـد مـرور 8 ســنوات تـم العثور على رفاة كــل مـــن البطل الشهيد (الملازم /علي جبـــار) والبطــل الشهيــد ( سامي محمد علي غالي الخزعلي) بعد فقدانهم فـــي الإشتباكات أثناء (معركة حي البكر) بمحافظة الانبار ، سنة 2014".

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