2022/08/19 | 12:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت أسعار المواد الاستهلاكية، باستثناء المنتجات الطازجة، في اليابان ارتفاعا نسبته 2.4 بالمئة في يوليو على أساس سنوي، ما يعكس تسارعا في التضخم.وللشهر الرابع على التوالي، تجاوزت نسبة التضخم في اليابان 2 بالمئة، باستثناء المنتجات الطازجة، وهو هدف حدده البنك المركزي الياباني. لكن بنك اليابان لا ينوي تشديد سياسته النقدية المتساهلة جدا […]

ظهرت المقالة ارتفاع أسعار الاستهلاك في اليابان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار الاستهلاك في اليابان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار الاستهلاك في اليابان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).