كاسيميرو يطير إلى مانشستر لإجراء الفحص الطبي

2022/08/19 | 12:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدو أن ارتداء البرازيلي، كرولس هنريكي كاسيميرو، لقميص مانشستر يونايتد، أصبح أقرب من أي وقت مضى، إذ يستعد لاعب وسط فريق ريال مدريد إلى السفر لإنجلترا من أجل الخضوع للفحص الطبي مع الشياطين الحمُر.

وقبل ثلاثة أيام أبدى مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع كاسيميرو، مع عرض راتب كبير على البرازيلي، يجعله من بين أعلى لاعبي الوسط في العالم، وفي البداية لاعب بورتو السابق لم يكن يفكر في مُغادرة “سانتياجو برنابيو”، ولكن بعد ضغط من الشياطين اقتنع صاحب الـ”30” عامًا بالانتقال إلى “أولد ترافورد”.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها إن ريال مدريد أعطى كاسيميرو الموافقة على الخضوع للفحص الطبي مع مانشستر يونايتد بعدما اعتراف البرازيلي برغبته في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وأضافت أن كاسيميرو سيخضع للفحص الطبي مع مانشستر يونايتد غدًا الجمعة، وهو آخر فحص معلق قبل الاتفاق الكامل.

وأشارت إلى أن في نفس الوقت، سيحاول كارلو أنشيلوتي للمرة الأخيرة إقناع كاسيميرو بالبقاء.

وسيُكلف كاسيميرو خزائن مانشستر يونايتد مبلغ يقترب من الـ70 مليون يورو، كما سيقدم له فريق الشياطين عقد مدته خمس سنوات.

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