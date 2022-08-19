أسعار الذهب تتراجع إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

2022/08/19 | 12:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1752.89 دولار للأوقية، بعد أن هبط إلى أدنى …

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