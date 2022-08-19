2022/08/19 | 12:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، قتل 4 مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.وذكرت الدفاع التركية في بيان تابعه/ المركز الخبري الوطني/،ن” الجيش يواصل مكافحة الإرهابيين بشكل فاعل وحازم”. وأكد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع التركية: عملياتنا متواصلة في العراق المركز الخبري الوطني.

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