2022/08/19 | 12:05 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، قتل 4 مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
وذكرت الدفاع التركية في بيان تابعه/ المركز الخبري الوطني/،ن” الجيش يواصل مكافحة الإرهابيين بشكل فاعل وحازم”. وأكد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع التركية: عملياتنا متواصلة في العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت الدفاع التركية في بيان تابعه/ المركز الخبري الوطني/،ن” الجيش يواصل مكافحة الإرهابيين بشكل فاعل وحازم”. وأكد […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع التركية: عملياتنا متواصلة في العراق المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع التركية: عملياتنا متواصلة في العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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