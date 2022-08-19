2022/08/19 | 12:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FFgbyR8PE8E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هجوم لاذع على قادة الاطار من وزير الصدر.. زاروا السعودية وهم أصدقاء قطر | نشرة اخبار المنتصف 8/19) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هجوم لاذع على قادة الاطار من وزير الصدر.. زاروا السعودية وهم أصدقاء قطر | نشرة اخبار المنتصف 8/19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).