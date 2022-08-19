السعودية.. سبب زيارة عمار الحكيم ولقاء محمد بن سلمان يثير تفاعلا

2022/08/19 | 12:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع زيارة عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة العراقي للمملكة العربية السعودية ولقاء ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

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