2022/08/19 | 12:15 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سفير امريكي يكشف تحركات واشنطن نحو العراق !!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Ii2iz-HqxIE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سفير امريكي يكشف تحركات واشنطن نحو العراق !!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سفير امريكي يكشف تحركات واشنطن نحو العراق !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).