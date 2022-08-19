شاهد بالفيديو.. سفير امريكي يكشف تحركات واشنطن نحو العراق !!

2022/08/19 | 12:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ii2iz-HqxIE

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