قتلى وجرحى في قصف للنظام السوري لسوق شعبي

2022/08/19 | 12:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر قصف صاروخي على سوق شعبي بمدينة الباب في ريف حلب شمال سوريا عن وقوع قتلى وجرحى، حسبما أفاد مراسل قناة "الحرة".

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