المخابرات البريطانية: روسيا فشلت في تسجيل انتصارات وخسرت حرب المعلومات

2022/08/19 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

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عدت تقارير للمخابرات البريطانية أن روسيا فشلت في تسجيل انتصارات تذكر في أوكرانيا كما خسرت حتى الآن حرب المعلومات بشكل شامل على الأراضي الأوكرانية وفي الغربوقال رئيس مركز الاتصالات الحكومية وهو جهاز مخابرات بريطاني إن روسيا فشلت في تحقيق انتصارات على أوكرانيا في الفضاء الإلكتروني بعد مرور ستة أشهر منذ غزوها جارتها، وانها نجحت في حرب المعلومات المضللة فقط .

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