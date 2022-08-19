ماء بارد ووجبات ساخنة: بغداد أمام اعتصامين بمطالب متباينة وتمويل متنوع

2022/08/19 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

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تترقب الأوسط الشعبية التظاهرات الاحتجاجية في محيط المنطقة الخضراء وسط تنافس بين أنصار التيار والإطار بشأن الخدمات المقدمة لانصارهم ..

وبحسب منصات وسائل التواصل الاجتماعي لانصار الطرفين، فان العشرات من المواشي والأغنام وصلت تمهيدا لنحرها امام البرلمان وطبخها لمعتصمي التيار الصدري ..

في المقابل تستعرض المنصات المقربة من الاطار طبخ الطعام واللحوم وتوزيع الفواكه على المعتصمين قرب الجسر المعلق..



ولا يقتصر على التنافس بشأن الولائم حيث وصل الى اتهام كل طرف الطرف المنافس بتسلم الأموال في مقابل الحضور للاعتصام.

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