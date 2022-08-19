زيلينسكي: تركيا مستعدة لتولي إعادة إعمار خاركوف

2022/08/19 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن استعداد تركيا لتولي إعادة إعمار مقاطعة خاركوف.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو أشكر تركيا على استعدادها لإعادة إعمار مقاطعة خاركوف، وذلك في اعقاء لقاء زيلينسكي، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لفيف الخميس.



ووصف الرئيس الأوكراني المحادثات بأنها جوهرية للغاية.

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