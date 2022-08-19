مبيعات البنك المركزي خلال اسبوع: اكثر من 1.3 مليار دولار.. 85% منها ذهبت للخارج

2022/08/19 | 12:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

باع البنك المركزي العراقي خلال الاسبوع الماضي، اكثر من مليار و300 مليون دولار من العملة الصعبة خلال مزاده من يوم الاحد الى الخميس، وهي أرقام قياسية ارتفعت بشكل كبير خصوصًا مع استقالة وزير المالية علي علاوي، دون معرفة اسباب الارتفاع المضطرد.

واظهرت بيانات مبيعات البنك المركزي التي اطلعت عليها “يس عراق”، ان مبيعات العملة الصعبة يوم الاحد الماضي بلغت نحو 268 مليون دولار، فيما ارتفعت يوم الاثنين الى اكثر من 274 مليون دولار.

وجاءت مبيعات يوم الثلاثاء باكثر من 240 مليون دولار، فيما حقق يوم الاربعاء رقمًا قياسيًا بمبيعات تجاوزت الـ293 مليون دولار، فيما اختتم المزاد اسبوع يوم الخميس ببيع اكثر من 267 مليون دولار، معظمها ذهبت الى الخارج كحوالات لغرض الاستيراد.

حيث ذهبت قرابة 85% من مبيعات الدولار الى الخارج لغرض الاستيراد وبواقع 1.1 مليار دولار، بالمقابل ذهبت قرابة 200 مليون دولار الى المصارف الداخلية كمبيعات نقدية.

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