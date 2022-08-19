2022/08/19 | 13:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hlk90DwV3Ww

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طاولة حوار وطني لم تلب طموحات الكاظمي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طاولة حوار وطني لم تلب طموحات الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).