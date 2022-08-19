2022/08/19 | 13:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تحدثت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، الجمعة 08/19/2022، عن صعوبات تواجه العراق.وذكرت...

ظهرت المقالة يونامي تؤكد على ضرورة حشد كل الجهود لأجل الحوار في العراق أولاً على المسلة.

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