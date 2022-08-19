2022/08/19 | 13:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد خطيب صلاة الجمعة، في المنطقة الخضراء، مهند الموسوي، أن الشعب مصدر السلطات والخروج...

ظهرت المقالة خطيب جمعة الخضراء: الخروج ضد الفساد ليس خروج على الدولة أولاً على المسلة.

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