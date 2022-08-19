خطيب صلاة جمعة البرلمان: الحوارات السياسية لا نقيم لها وزناً

2022/08/19 | 13:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد خطيب صلاة الجمعة مهند الموسوي، أن الشعب مصدر السلطات، فيما بين ان الحوارات السياسية لا نقيم لها وزناً.وقال الموسوي خلال صلاة الجمعة أمام مبنى البرلمان وتابعتها ايرث نيوز، إن “التضليل الإعلامي يمارس ضد حركات الإصلاح”، مبينًا أن “الشعب اكتوى بالفساد والإدارات الفاشلة”.وأضاف أن “الشعب مقدم على كل الاعتبارات ومن خلاله تكتب […]

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