الإطاحة بقيادات 'قاطع الفاروق' لداعش في كركوك (فيديو)

2022/08/19 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، اعتقال قيادات من عصابات داعش الإرهابي في كركوك.

وذكر إعلام الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم اعتقال قيادات ما يسمى قاطع الفاروق التابع لعصابات داعش الإرهابي في محافظة كركوك".

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