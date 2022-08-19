كركوك تحقق نسبة إنجاز في بناء 100 دار واطئة الكلفة

2022/08/19 | 13:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع - مهدي الربحاوي أعلنت محافظة كركوك، اليوم الجمعة، عن تحقيق نسب الإنجاز في بناء 100 دار واطئة الكلفة ضمن المرحلة الأولى لدعم المناطق المحررة من عصابات داعش الإرهابية .وقال المعاون الفني لمحافظة كركوك علي حمادي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "بدعم من محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وضمن خطط وتمويل برنامج الأمم المتحدة الانمائي ( UNDP ) ودعماً للمناطق المحررة تتواصل أعمال بناء عدد من الدور السكنية واطئة الكلفة للعوائل التي تعرضت منازلها للتهديم خلال العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الإرهابية". وأضاف حمادي أن "نسب الإنجاز متقدمة جدا على الرغم من الفترة القصيرة التي بُدء العمل بها في المشروع الذي يعزز جهود الاستقرار وإعمار المناطق المحررة وإعادة العوائل إلى أماكن سكنها وتوفير الخدمات الأساسية لهم"، لافتاً إلى أن "المرحلة الأولى من المشروع تتضمن بناء 100 دار في ناحية الرياض والتي تشمل قرى (الشاهرية والشريفية والظاهرية والسعدونية وابو كعوبة والخبازة والزگاع)".وبين أن "عودة المواطنين إلى قراهم تعزز من استقرار الوضع الأمني في المحافظة لاسيما أن هذه المناطق تشهد بين الحين والآخر تعرضات العصابات الإرهابية بسبب خلوها من السكان".

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