2022/08/19 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هاجم امام خطبة صلاة الجمعة من أمام مبنى البرلمان مهند الموسوي، اليوم الجمعة، حوارات قادة الأحزاب الأخيرة.

وقال الموسوي في كلمة تابعتها (بغداد اليوم) ان "الإعلام المزيف أصبح ابواقا للفساد"، لافتاً إلى أن "التضليل الإعلامي يمارس ضد حركات الإصلاح".

واضاف ان "الدولة اسيرة تبعيتهم للخارج"، مبيناً أن

"الشعب أكتوى بالفساد والإدارات الفاشلة".

وتابع الموسوي ان "الشعب هو المكون الأساسي للدولة، اذ ان إرادة الشعوب أقوى من الطغاة".

وأكمل: "الشعب مصدر السلطات والخروج ضد الفساد ليس الخروج على الدولة".

واشار الى ان "جميع السلطات محط احترام وتقدير لكن شرط احترام الشعب".

واستدرك بالقول ان "الحوارات السياسية لا نقيم لها وزناً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطيب صلاة الجمعة أمام مبنى البرلمان يهاجم حوارات قادة الأحزاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطيب صلاة الجمعة أمام مبنى البرلمان يهاجم حوارات قادة الأحزاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).